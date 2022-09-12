اليوم السابع
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تجديد حبس موظف بإحدى الإدارات الصحية في الجيزة 15 يوما بتهمة تزوير شهادات

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 06:20 م
تجديد حبس موظف بإحدى الإدارات الصحية في الجيزة 15 يوما بتهمة تزوير شهادات حبس - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس موظف بإحدى الإدارات الصحية في الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية.

قررت النيابة العامة بالجيزة، في وقت سابق، حبس موظف بإحدى الإدارات الصحية في الجيزة 4 أيام، وكلفت النيابة العامه خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات وإعداد تقرير فنى واف، وأمرت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فى مجال التصدي لجرائم الفساد الوظيفى وتزوير المحرارت الرسمية، حيث تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط موظف بإحدى الإدارات الصحية بالجيزة استغل طبيعة عمله واختلس العديد من الشهادات الصحية والمرضية الممهورة بخاتم جهة عمله واحتفاظه بها في منزله لبيعها لمن يرغب بمقابل مادى دون اثباتها بدفاتر وزارة الصحة كما عثر بحوزته على اكلاشيهات مزورة منسوبة لجهات مختلفة ومجموعة من الأدوات المستخدمة في التزوير.


التزوير

محررات رسمية

جرائم التزوير

الأموال العامه

امن الجيزة



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