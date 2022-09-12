"بيطرى الأقصر" تحافظ على الثروة الحيوانية بلجان تحصين مكثفة فى الأسواق يومياً

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور فتحى سلمى مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أنه يواصل رجال المديرية مهمتهم فى حماية الثروة الحيوانية بتشكيل لجان بصورة يومية لمتابعة فحص وتحصين المواشي لحمايتها ووقايتها ضمن الحملة القومية الثانية للتصدي لحمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف الدكتور فتحى سلمى لـ"اليوم السابع"، أنه يتم متابعة العمل فى تشكيل اللجان المختلفة بمعرفة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر، وذلك استمراراً لتفعيل دور المديرية فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، حيث أنه تم تشكيل لجنة طبية بيطرية من إدارة إسنا البيطرية بقيادة الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية ورئيس اللجنة الطبية البيطرية، وعضوية كل من الدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بإدارة إسنا البيطرية، والدكتور دندراوى منصور رئيس وحدة العضايمة البيطرية بإسنا، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر إسنا.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر، أنه تقوم تلك اللجان بالمرور على الأسواق للماشية ويتم عمل تقصى وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بجانب توعية المواطنين من مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد هذه الأمراض الوبائية، والتوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، وتعريف المواطنين بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة والتوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض.

وأكد الدكتور فتحى سلمى مدير بيطرى الأقصر، على استمرار المديرية فى تفعيل دورها وأحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر بتكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى، مناشداً كافة المواطنين من مربى وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات التابعة لمديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم، لتحصينها حرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها، ومنعاً من إنتشار هذه الأمراض الوبائية.



بيطرى الأقصر تحافظ على الثروة الحيوانية بلجان مكثفة بالأسواق



جانب من العمل فى أسواق المواشي