انطلاق برنامج التدريب الصيفى للطلاب بمركز التميز لأبحاث السرطان بجامعة طنطا

الغربية - مصطفى عادل

افتتح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، فعاليات برنامج التدريب الصيفي لطلاب البكالوريوس بالجامعات المصرية وذلك بمركز التميز لأبحاث السرطان بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد لبيب سالم مدير المركز والباحث الرئيسي للمشروع.

أشاد الدكتور كمال عكاشة بالدعم المميز من رئيس الجامعة لتعزيز القدرات التنافسية لكليات ومراكز الجامعة وتعظيم مخرجات البحث العلمي وتحسين التصنيف الدولي للجامعة وتحقيق التميز العلمي والريادة البحثية لجامعة طنطا، مؤكدا على الدور الكبير لمركز "التميز لأبحاث السرطان" في دعم البحث العلمي بجامعة طنطا، إلى جانب دوره في دعم الطلاب وتشجيعهم على البحث العلمي وإتاحة الفرصة لهم لمعرفة أساليب وأسس البحث العلمي موضحاً أن المركز يعد نقلة في مجال أبحاث السرطان بالجامعة لخدمة المرضى والباحثين من خلال خلق بيئة علمية وتوفير أجهزة تقنية طبية على أعلى مستوى، وتأهيل أجيال جديدة من العلماء المتميزين قادرين على المشاركة بأبحاث تنافسية واكتشاف العقاقير المضادة للسرطان، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على تطوير الطاقات البشرية والتشجيع على البحث العلمي وتأهيل واجتذاب الكفاءات المتميزة.

وأوضح الدكتور محمد لبيب سالم، أن التدريب هو أحد الأهداف الرئيسية لمركز التميز لأبحاث السرطان حيث يعد برنامج التدريب الصيفي استمراراً لما يقدمه المركز لتحقيق دور جامعة طنطا في اعداد جيل المستقبل حيث شمل التدريب طلاب البكالوريوس بكليات العلوم بجامعات طنطا ودمنهور وزويل وأسيوط تحت اشراف فريق بحثى مؤهلاً على أعلى مستوى علمي من كلية العلوم، مضيفاً أن التدريب مقسم على يومين ويشمل تحليل وتجارب في البيولوجيا الجينية والجينوم، وفصل الخلايا المناعية والسرطانية، والتعرف عليها عن طريق أجهزة متميزة ينفرد بها مركز أبحاث التميز للسرطان، بالإضافة إلى تدريبهم على التفكير العلمي والكتابة العلمية وكل ما يتعلق بالبحث العلمي.

وأضاف الدكتور لبيب سالم، أن المركز يعد مشروعاً قومياً ممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ليكون نقطة مميزة مضيئة في البحث العلمي بجامعة طنطا خاصة في مجال العلوم الحيوية، حيث يتولى تدريب طلاب البكالوريوس وحديثي التخرج وشباب الباحثين، ويقدم خدمات علمية نظرية وتطبيقية لباحثي الدراسات العليا، مشيراً إلى انتقال العديد من الباحثين المتميزين المدربين داخل المركز إلى مؤسسات بحثية محلية ودولية مرموقة منها جامعات هارفارد وكيوتو ولندن واوهايو والينوي بشيكاغو، و زويل، والجامعة الامريكية، والجامعة المصرية اليابانية.