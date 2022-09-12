اليوم السابع
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اليوم.. انعقاد المؤتمر الدولى الأول للتغيرات المناخية بـ"القومى للبحوث"

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 06:00 ص
اليوم.. انعقاد المؤتمر الدولى الأول للتغيرات المناخية بـ"القومى للبحوث" المركز القومى للبحوث
كتبت منال العيسوى

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ينظم قسم الطب البيئى والمهنى بالمركز القومى للبحوث، المؤتمر الدولى الأول للطب البيئى والمهنى والتغيرات المناخية، اليوم الإثنين بمقر المركز، تحت رعاية الدكتور محمد محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث.

ويتناول المؤتمر الدولى الأول للطب البينى والمهنى والتغيرات المناخية، العديد من الموضوعات الهامة والمستجدة والأبحاث الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، والتغيرات المناخية والصحة والبيئة وتلوث الهواء والبيولوجيا الجزيئية، والأمراض المتوطنة والمحلية ونظرة على المستجدات فى جائحة الكورونا، وتصميم البحوث الطبية والحيوية والتدخين من الخطر إلى التحرر والأخلاقيات فى البحوث الطبية والبيولوجية والتقنيات الحيوية والتغذية.

ويتيح المؤتمر تبادل الخبرات ومشاركة المعلومات وإثراء المناقشات العلمية للتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية، الرئيس الفخري ، والدكتور عبد الحميد عوض عميد معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية، ورئيس المؤتمر الدكتورة صفاء السروجي رئيس قسم الطب البيني والمهني، و الأمين العام للمركز الدكتور وئام شاهين.
 
 

البيئة

التغيرات المناخية

القومى للبحوث

الصحة والبيئة



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