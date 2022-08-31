اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:09 ص
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12 سبتمبر.. انعقاد المؤتمر الدولى الأول للتغيرات المناخية بـ"القومى للبحوث"

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:00 ص
12 سبتمبر.. انعقاد المؤتمر الدولى الأول للتغيرات المناخية بـ"القومى للبحوث" المركز القومى للبحوث - أرشيفية
كتبت منال العيسوى

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ينظم قسم الطب البيئي والمهنى بالمركز القومي للبحوث، المؤتمر الدولي الأول للطب البيئي والمهنى والتغيرات المناخية، ۱۲سبتمبرالمقبل بمقر المركز، تحت رعاية الدكتور محمد محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث.
 
ويتناول المؤتمر الدولى الأول للطب البينى والمهني والتغيرات المناخية، العديد من الموضوعات الهامة والمستجدة والأبحاث الخاصة بالسلامة والصحة المهنية،  والتغيرات المناخية والصحة والبيئة وتلوث الهواء والبيولوجيا الجزيئية، والأمراض المتوطنة والمحلية ونظرة على المستجدات في جائحة الكورونا،  وتصميم البحوث الطبية والحيوية والتدخين من الخطر إلى التحرر والأخلاقيات فى البحوث الطبية والبيولوجية والتقنيات الحيوية والتغذية.
 
ويتيح المؤتمر تبادل الخبرات ومشاركة المعلومات وإثراء المناقشات العلمية للتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية، الرئيس الفخري ، والدكتور عبد الحميد عوض عميد معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية، ورئيس المؤتمر الدكتورة صفاء السروجي رئيس قسم الطب البيني والمهني، و الأمين العام للمركز الدكتور وئام شاهين.
 

البيئة

الطب البيئي

التغير المناخى

التغيرات المناخية

المركز القومى للبحوث



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