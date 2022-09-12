المنشآت الفندقية: تجديدات وبنية تحتية لاستقبال وفود قمة المناخ بشرم الشيخ

كتب أحمد عرفة

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، إن قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، هي قمة مهمة لمصر كلها، تستعد لها المدينة بكافة الاستعدادات والتجهيزات.

وأضاف رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية خلال برنامج اليوم، المذاع على قناة دى أم سى، أن المنشآت الفندقية انتهت من استعداداتها لاستقبال الوفود، كما أن 90 % من الفنادق حصلت على الشهادات الخضراء خاصة أن مؤمر المناخ يناقش الحفاظ على البيئة.

وأوضح رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، بأنه تم رفع كفاءة المنشآت الفندقية من تجديدات وبنية تحتية، وهناك لجان من منظمة السياحة متواجدة بصفة مستمرة في شرم الشيخ، تتابع الاستعدادات الخاصة بالفنادق التي ستستقبل وفود مؤتمر قمة المناخ.