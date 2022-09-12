المصروفات الدراسية.. 4 أقساط للخاصة و3 دفعات للرسمية (اعرف التفاصيل)

محمود طه حسين

أيام قليلة وينطلق العام الدراسى الجديد، 2022،2023، ونقدم في التقرير التالى أبرز المعلومات عن مصروفات المدارس الرسمية الحكومية واللغات والمدارس الخاصة والدولية.

ـ بدء تحصيل القسط الأول سبتمبر الجارى من طلاب المدارس الخاصة والدولية ويسدد ولى الأمر الأقساط على 4 دفعات.

ـ المدارس الدولية عدم تحصيل أي مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة سوى 7%.

ـ بالنسبة للمدارس الخاصة الالتزام بالشريحة المقررة للزيادة طبقا للقرار الوزاري 350 لسنة 2018.

ـ الزيادة عبارة عن 25% سنويًا للمدارس التى تصل مصروفات التعليم بها لأقل من 2000 جنيه، و20% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه.

ـ 15% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه.

ـ أما المدارس التى تبدأ المصروفات التعليمية فيها من 5000 جنيه، إلى أقل 10000 جنيه، تصل الزيادة فيها إلى 10% فقط.

ـ وصلت نسبة الزيادة إلى 7% سنويًا للمدارس التى وصلت مصروفات التعليم بها إلى 10000 فأكثر.

ـ المدارس الرسمية تحصل مصروفاتها على 3 أقساط.

- 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي.

- 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائى حتى الثالث الإعدادي.

- 520 جنيهًا للصف الأول الثانوى العام.

- 505 جنيهات من الصف الثانى الثانوى حتى الثالث الثانوى العام.

- 220 جنيهًا للصف الأول الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات).

- 205 جنيهات باقى صفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

ـ تخفيض 50% من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين بالتربية والتعليم.