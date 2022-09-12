المصروفات الدراسية.. 4 أقساط للخاصة و3 دفعات للرسمية (اعرف التفاصيل)

أيام قليلة وينطلق العام الدراسى الجديد، 2022،2023، ونقدم في التقرير التالى أبرز المعلومات عن مصروفات المدارس الرسمية الحكومية واللغات والمدارس الخاصة والدولية.
ـ بدء تحصيل القسط الأول سبتمبر الجارى من طلاب المدارس الخاصة والدولية ويسدد ولى الأمر الأقساط على 4 دفعات.
ـ المدارس الدولية عدم تحصيل أي مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة سوى 7%.
ـ بالنسبة للمدارس الخاصة الالتزام بالشريحة المقررة للزيادة طبقا للقرار الوزاري 350 لسنة 2018.
ـ الزيادة عبارة عن 25% سنويًا للمدارس التى تصل مصروفات التعليم بها لأقل من 2000 جنيه، و20% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه.
ـ 15% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه.
ـ أما المدارس التى تبدأ المصروفات التعليمية فيها من 5000 جنيه، إلى أقل 10000 جنيه، تصل الزيادة فيها إلى 10% فقط.
ـ وصلت نسبة الزيادة إلى 7% سنويًا للمدارس التى وصلت مصروفات التعليم بها إلى 10000 فأكثر.
ـ المدارس الرسمية تحصل مصروفاتها على 3 أقساط.
- 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي.
- 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائى حتى الثالث الإعدادي.
- 520 جنيهًا للصف الأول الثانوى العام.
- 505 جنيهات من الصف الثانى الثانوى حتى الثالث الثانوى العام.
- 220 جنيهًا للصف الأول الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات).
- 205 جنيهات باقى صفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.
ـ تخفيض 50% من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين بالتربية والتعليم.
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