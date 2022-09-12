المؤبد لصاحب ورشة تصليح سيارات لتعديه على طفل في الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، صاحب ورشة تصليح سيارات بالسجن المؤبد وألزمته المصاريف الجنائية، لقيامه بالتعدى بالقوة على طفل لم يكمل الثامنة عشر عاما، ويعمل لديه بالورشة بأجر.

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، محجوب

تعود أحداث القضية رقم 3074 لسنة 2022 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، " محمد س ع "33 عاما مقيم دائرة قسم ثانى العاشر، لمحكمة جنايات الزقازيق.

وتبين من أمر الاحالة قيام المتهم بالتعدى على الطفل "س و" الذى لم يبلغ الثامنة عشر عاما، وذلك بالقوة والتهديد حال كونه يعمل لديه بورشة تصليح السيارات بالأجر، وإحداث إصابات، وهدده بعدم الإفصاح عن الأمر، لكن الطفل أبلغ والده وتم تحرير محضر بالواقعة، وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة وتم القبض على المتهم وإحالته محبوسا للمحاكمة الجنائية.