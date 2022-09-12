احتفالا بالعيد القومى.. محافظ الشرقية يفتتح المركز التكنولوجي المصغر

الشرقية ــ فريق المحافظات

في إطار إحتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي، افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المركز التكنولوجي المصغر لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية ببردين التابعة لمركز ومدينة الزقازيق، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والأستاذ نبيل رئيس مركز ومدينة الزقازيق والدكتور إيهاب العزازي المشرف العام على المراكز التكنولوجية .

تعرف المحافظ من العاملين بالمركز عن الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي والذي يضم ٥ شبابيك منهم شباك لذوي الهمم وتمت الاشاره إلي أن المركز يقوم بتقديم خدمات ( بيان صلاحيه الموقع - ترخيص أعمال البناء - ترخيص هدم - توصيل مرافق دائمه - رخصه فتح محل - إلغاء رخصه محل -ترخيص اعلان - شهاده مطابقه).

ومن داخل مقر الوحده المحليه ببردين أعلن محافظ الشرقية إنطلاق خدمات المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية ب ( بيشة قايد – شوبك بسطة – شيبة النكارية – الطيبة – النخاس – الزنكلون – العصلوجى – بنى عامر – شنبارة الميمونة – الزهراء -أم الزين – بهنباى ) التابعين لرئاسه مركز الزقازيق لتضاف إلي منظومة المراكز التكنولوجية بالمحافظة والبالغ عددها 19 مركز رئيسي و50 مركز تكنولوجي بالوحدات المحلية ومركز تكنولوجي متنقل لتصل عدد منافذ تقديم خدمات المراكز التكنولوجية بالشرقية الي 70 منفذ يقدم جميع الخدمات بدقه وجوده وتميز بمعدل زياده قدرها 250% لعدد مقرات وقنوات تقديم خدمات المراكز التكنولوجية عام 2022.

أوضح محافظ الشرقية أن الهدف من إنشاء المراكز التكنولوجية هو دعم متخذي القرار بمعلومات آنية ودقيقة ، والفصل بين مُقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد، والحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة الأنشطة وسرعة إسترجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات مشيرا إلي أن المحافظة قطعت شوطا كبيرا في ملف التحول الرقمي والوصول الي عمق الريف الشرقاوي لتقديم خدمات مميزة للمواطنين بافتتاح وتشغيل مراكز تكنولوجيه مصغرة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ إنه تم إعتماد عدد 14 مركز تكنولوجى لتطبيق الايصال المميكن بالتعاون مع وزارة المالية وهم (الابراهيمية – حى اول – الحسينية – حى ثان – مشتول السوق – منيا القمح – القنايات – ديرب نجم – ابوحماد – ههيا – فاقوس – القرين – ابوكبير – كفر صقر ) وجارى العمل لاعتماد ثلاثة مراكز تكنولوجية وهى حى اول – مركز الزقازيق – مدينة فاقوس للحصول على شهادة الأيزو.



افتتاح المركز التكنولوجي المصغر لخدمه المواطنين



افتتاح المركز التكنولوجي المصغر لخدمه المواطنين



افتتاح المركز التكنولوجي المصغر لخدمه المواطنين