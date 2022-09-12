الكشف على 1246 مواطنا فى قافلة جامعة طنطا الطبية بزفتى ضمن "حياة كريمة"

الغربية - عادل ضرة

انطلقت صباح اليوم قافلة طبية كبرى من جامعة طنطا إلى مركز ومدينة زفتى تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد البديوي مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، لدعم مبادرة "حياة كريمة" بالتعاون مع اللجنة الطبية والاستغاثات بمجلس الوزراء.

أكد الدكتور محمود ذكي أن القوافل الطبية الشاملة التي تنظمها الجامعة تستهدف تقديم خدمات متميزة في التخصصات الطبية المختلفة للمرضى بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية، مشيرًا إلى أنها تخدم شريحة كبيرة من أهالي القرى والمراكز الأكثر احتياجاً بهدف بناء مجتمع ينعم بصحة جيدة وحياة كريمة، موضحًا أن المشاركة تأتي من خلال المحور الثالث من محاور التطوير من الخطة الاستراتيجية للجامعة في ضوء مسئوليتها المجتمعية مؤكدًا أن الجامعة نظمت 13 قافلة إلى مدينة زفتى شملت توقيع الكشف الطبي على 18021 في مختلف التخصصات الطبية وصرف الدواء بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود سليم، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعمل جاهداً في ضوء محاور التطوير للخطة الاستراتيجية للجامعة، لإيصال الرعاية الصحية للمستحقين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجاً ليس فقط داخل محافظة الغربية، بل تحرص الجامعة على تنظيم قوافل طبية إلى المناطق النائية في صعيد مصر والمحافظات الحدودية، مضيفاً أن القافلة شهدت مشاركة كليات الطب والصيدلة والتمريض لفحص الحالات وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأشار الدكتور حسن التطاوي، إلى توفير الجامعة لكافة الامكانات الطبية لفحص الحالات في مختلف التخصصات الطبية على يد نخبة من الأساتذة المتخصصين، موضحاً أنه يتم تحويل الحالات التي تستلزم فحوصات طبية متخصصة وإجراء الأشعة والتحاليل والعمليات الجراحية إلى مستشفيات الجامعة لتلقي الخدمة الطبية على أعلى مستوى حفاظاً على صحة المرضى.

وقال الدكتور محمد الشبيني ،وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1246 حالة من خلال 12 عيادة حيث تم فحص 82 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب، و 113 في عيادة الاطفال، و 191 بالعظام، و 146 جلدية، و 117 باطنة، و 56 مسالك بولية، و 138 أنف وأذن، و 36 جراحة عامة، و 87 صدر، و 82 نفسية وعصبية، و 168 جراحة عيون، و 15 قلب وأوعية دموية، مضيفاً أنه تم تحويل 63 حالة لتلقي العلاج بمستشفيات الجامعة بواقع 2 حالة مسالك بولية، و 8 عظام، و 2 أطفال، و 6 باطنة، و 11 رمد، و 15 أنف وأذن، و 5 قلب، و 7 مخ وأعصاب، و 4 نفسية، و 3 جراحة، و 3 جلدية.

شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الامية لـ 34 مواطن، بمشاركة الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.



قافلة طبية ضمن حياة كريمة بالغربية (4)



قافلة طبية ضمن حياة كريمة بالغربية (5)



قافلة طبية ضمن حياة كريمة بالغربية (1)



قافلة طبية ضمن حياة كريمة بالغربية (2)