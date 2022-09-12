اليوم السابع
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الكاظمى يبحث مع سفير إسبانيا لدى بغداد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 02:37 م
الكاظمى يبحث مع سفير إسبانيا لدى بغداد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى يستقبل السفير الإسبانى
كتب: أحمد جمعة

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استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، الإثنين، السفير الإسباني لدى العراق بيدرو مارتينيز.

 

أكد المكتب الاعلامى لرئيس مجلس الوزراء العراقى أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ولاسيما في الاقتصاد، والطاقة، والاستثمار.

 

وأكد اللقاء على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب وضمن إطار التعاون البنّاء مع حلف الناتو في مجال المشورة والتدريب، وبما يعزز من قدرات القوات الأمنية والعسكرية العراقية.


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مصطفى الكاظمى

سفير اسبانيا لدى بغداد



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