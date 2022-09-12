القوى العاملة تنظم ندوة توعية حول "استقرار سوق العمل والحد من مخاطر العمل" بالأقصر

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالأقصر، بشأن عقد ندوة توعية بعنوان "استقرار سوق العمل والحد من مخاطر العمل" ، بمشاركة 150 من ممثلي المنشآت من الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية ، والاتحاد المحلي العمال بالأقصر، واللجنة النقابية للعاملين بمديرية قنا والاقصر، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومديرى الإدارات بالتشغيل والعمالة غير المنتظمة، و التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، و مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأكد السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، في تصريحات اليوم الاثنين ان الندوة تأتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتفعيل الدور التوعوي لمديريات القوى العاملة لطرفي الإنتاج بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

واستعرض مدير المديرية خلال الندوة ، أنشطة القوى العاملة التى تخدم أصحاب الاعمال والعمال بما يحقق علاقة متزنة بين العامل وصاحب العمل ، وتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين ، واستقرار العلاقة بين طرفى العملية الانتاجية ، بما يؤدى لزيادة الإنتاجية والنهوض بالاقتصاد المصرى ،فضلاً عن الحديث عن الحد من مخاطر بيئة العمل ضمن مبادرة سلامتك تهمنا للحماية من جميع أنواع المخاطر ،وضرورة تفعيل خطط الطوارئ بالمنشآت.

كما تطرق مدير المديرية للحديث عن الصناديق الخاصة والمستحدثة للتمويل والتدريب والطوارىء ودورها غير المباشر فى خلق فرص عمل من خلال تدريب الشباب على فرص عمل لائقة ،ومجهودات الدولة المصرية خلال جائحة كورونا من رعاية وحماية العاملين فى كافة مجالات العمل لتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم .



جانب من فعاليات الندوة



القوى العاملة تنظم ندوة توعية حول استقرار سوق العمل