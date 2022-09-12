اليوم السابع
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الإثنين، 12 سبتمبر 2022 09:05 م
أكرم القصاص
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الفلبين تلغي إلزامية ارتداء الأقنعة للفئات غير المعرضة للخطر لمكافحة كورونا

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 07:35 م
الفلبين تلغي إلزامية ارتداء الأقنعة للفئات غير المعرضة للخطر لمكافحة كورونا كورونا فى الفلبين
أ ش أ

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وافقت وزارة الصحة الفلبينية على رفع إلزام ارتداء قناع الوجه للفئات غير المعرضة للخطر والأماكن منخفضة الخطورة فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا.


وقالت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روزاريو فيرجير - خلال إحاطة بمجلس النواب حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم الإثنين إنه تم اتخاذ القرار بناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية بأنه يمكن أن تركز إلزامات ارتداء قناع الوجه على الفئات الضعيفة.


وأضافت فيرجير أنه لا يمكن أن يكون هناك حل وسط بشأن ارتداء أقنعة الوجه، مؤكدة أن الجائحة لم تنته بعد وأنه جاري التواصل أيضًا في الوقت الحالي مع موردين محتملين للقاحات الجيل الجديد المكافحة للمرض.


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