العراق وإسبانيا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي ومكافحة الإرهاب

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بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع السفير الإسباني لدى العراق بيدرو مارتينيز، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار، بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب.



وذكر مكتب الكاظمي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الاثنين أن الجانبين أكدا، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، وضمن إطار التعاون البناء مع حلف الناتو بمجال المشورة والتدريب، وبما يعزز من قدرات القوات الأمنية والعسكرية العراقية.