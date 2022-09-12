العثور على رضيع حديث الولادة داخل الأراضي الزراعية ببنى سويف

عثر أهالى قرية منشأة خليفه التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف اليوم الإثنين على طفل حديث الولادة ملقى داخل إحدى الأراضى الزراعية بالقرب من أحد الطرق الفرعية.

تلقى اللواء أسامة حلمى مدير أمن بنى سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن جنوب المحافظة، يفيد ببلاغ وارد من الأهالى بالعثور على طفل حديث الولادة، وتم نقله إلى مستشفى الفشن المركزي

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الفشن، وأُودع الطفل داخل قسم الحضانات بمستشفى الفشن المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، لحين إجراء التحريات حول الواقعة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة للوصول لأى معلومات أو مشاهدات تساعد فى الوصول إلى أسرة الطفل أو المسؤول عن إلقائه فى الزراعات.

تم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة للتعرف على هوية الطفل والوصول إلى المسؤول عن إلقائه.