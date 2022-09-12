الصحة العالمية: لا بد أن يبلغ الطبيب مريضه بمضاعفات الجراحة قبل إجرائها

كتبت أمل علام

كشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن أن هناك لوائح لضمان سلامة المرضى، وأى إجراء جراحى يتم الزام الطبيب أن يبلغ المريض عن احتمالية المضاعفات التى تحدث نتيجة الاجراء، وإذا لم يلتزم بذلك يعتبر مخطىء، ومعظم النظم الصحية مطالبة أن تعامل المريض الشريك الفاعل.

من جانبها قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى عبر الفيديو عن اليوم العالمى لسلامة المرضى، منذ 10 سنوات نتعامل مع الصحة مع كل الفئات الصحية وكل الأعمار، موضحة أن هذا يبدأ من حديثى الولادة وصحة كبار السن وهى استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار صحة هذه الفئة من المرضى وكيفية دعم صحة كبار السن من جميع النواحى من الصحة النفسية والصحة الجسدية والتاهيل، لأن طبيعة الامراض لدى كبار السن تختلف عن الأمراض الخرى والتركيز على سلامة المريض، موضحة أن هناك تاثيرا كبيرا للأدوية على كبار السن نتيجة أنهم يعانون من عدة أمراض مصاحبة.

وقالت إنه فى إقليم شرق المتوسط فإن السكان أكبر شريحة منهم هم تحت سن الــ 25 عاما، موضحة، إن طبيعة الأمراض تختلف عن الدول الأخرى، حيث أنهم لا يعانوا من الأمراض المزمنة، وتعتمد على صحة الطفل والرياضة والوقاية من الأمراض واللقاحات والتركيز على الاطفال والشباب.

وأكد الدكتورعوض مطرية، مدير قسم النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة، إن منظمة الصحة العالمية لديها برنامج تدريبى متكامل للأطباء فى المستشفيات الحكومية، وفى كليات الطب، ليصبحوا ممارسين لطب الأسرة، ويوجد برامج متعددة، موضحا اننا نسعى الى التاهيل المستمر للأطباء.