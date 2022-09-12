اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 سبتمبر 2022 02:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق بأحد محلات مهرجان التسوق بحي شرق شبرا الخيمة.. صور

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 01:51 م
السيطرة على حريق بأحد محلات مهرجان التسوق بحي شرق شبرا الخيمة.. صور جانب من اعمال السيطرة على الحريق
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق اندلع في معرض مهرجان التسوق بحي شرق شبرا الخيمة، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي انتدبت المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من حي شرق شبرا الخيمة باندلاع حريق بأحد محلات مهرجان التسوق بشارع 15 مايو أمام ديوان عام حي شرق شبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وجرى إبلاغ الحماية المدنية والكهرباء والغاز، وفصل الكهرباء والغاز عن المربع السكني المجاور للمعرض وجرى السيطرة على الحريق وجاري التبريد الآن دون إصابات أو خسائر بشرية.

وشارك في عمليات الإطفاء اللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومأمور قسم ثان شبرا الخيمة، وإدارات الأزمات وشئون البيئة والمتابعة الميدانية والإشغالات.

جانب من اعمال السيطرة على الحريق
جانب من اعمال السيطرة على الحريق

 

بعد السيطرة على الحريق
بعد السيطرة على الحريق

 

خلال نشوب الحريق
خلال نشوب الحريق

 

خلال السيطرة على الحريق
خلال السيطرة على الحريق

 

الحماية المدنية بالقليوبية خلال السيطرة على الحريق
الحماية المدنية بالقليوبية خلال السيطرة على الحريق

اخبار القليوبية

الحماية المدنية بالقليوبية

حريق

محلات مهرجان التسوق

سيارات إطفاء

شبرا الخيمة

مديرية امن القليوبية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة