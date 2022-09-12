السيطرة على حريق بأحد محلات مهرجان التسوق بحي شرق شبرا الخيمة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق اندلع في معرض مهرجان التسوق بحي شرق شبرا الخيمة، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي انتدبت المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من حي شرق شبرا الخيمة باندلاع حريق بأحد محلات مهرجان التسوق بشارع 15 مايو أمام ديوان عام حي شرق شبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وجرى إبلاغ الحماية المدنية والكهرباء والغاز، وفصل الكهرباء والغاز عن المربع السكني المجاور للمعرض وجرى السيطرة على الحريق وجاري التبريد الآن دون إصابات أو خسائر بشرية.

وشارك في عمليات الإطفاء اللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومأمور قسم ثان شبرا الخيمة، وإدارات الأزمات وشئون البيئة والمتابعة الميدانية والإشغالات.



جانب من اعمال السيطرة على الحريق



بعد السيطرة على الحريق



خلال نشوب الحريق



خلال السيطرة على الحريق