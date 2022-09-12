المشدد 6 سنوات لعامل وكهربائي بسبب الاتجار في المخدرة وحيازة سلاح بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعامل وكهربائي، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9475 لسنة 2022 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 1829 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "عبد الكريم م ح"، عامل، و"محمد م خ"، كهربائي، ومقيمان دائرة مركز شرطة قليوب، أحرزا بقصد الإتجار جوهر مخدر "indazole carboxamides"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرزا بدون ترخيص سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، كما أحرز المتهم الثاني أيضا بقصد التعاطي جوهر مخدر "indazole carboxamides"، في غير الأحوال الصرح بها قانونا.

وكشفت تحريات رجال المباحث وقسم مكافحة المخدرات بالمديرية، قيام المتهم الأول بالإتجار بالمواد المخدرة، وخاصة مخدر "indazole carboxamides"، وحال توجه القوة الأمنية لمكان تواجد المتهم تم ضبط المتهم الثاني رفقته حال شراءه كمية من المخدر، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على 149 كيس لمخدر "indazole carboxamides"، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال".

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اقر المتهم الأول بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والسلاح الأبيض "مطواة قرن غزال" للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، فيما أقر المتهم الثاني حيازته لكيس المخدر بقصد التعاطي، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.