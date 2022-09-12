السكك الحديد استقبلت 31.4 مليون راكب فى يوليو الماضى

كتب: مدحت عادل

حقق عدد ركاب السكك الحديدية ارتفاعا طفيفا في شهر يوليو الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ عدد ركاب السكك الحديدية نحو 31.4 مليون راكب، بينما كان نحو 31 مليون راكب في شهر يوليو عام 2021، بزيادة بلغت نحو 400 ألف راكب.

وشهد ركاب السكك الحديد ارتفاعات متتالية منذ بداية العام الجاري 2022، حيث بلغ عدد الركاب نحو 34.2 مليون راكب في شهر يونيو الماضي، مقابل 33.2 مليون راكب في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو مليون راكب.

وبالتزامن مع زيادة عدد الركاب جاءت مؤشرات السكك الحديدية تحقيق معدلات عمل جيدة في الفترة الأخيرة، حيث حققت السكك الحديدية إيرادات قيمتها نحو 360.5 مليون جنيه في شهر يوليو الماضي، بينما كانت نحو 320.5 مليون جنيه في شهر يوليو عام 2021 بزيادة بلغت نحو 40 مليون جنيه، وسجلت في شهر يونيو الماضي بلغ نحو 354.8 مليون جنيه، مقابل 301.6 مليون جنيه في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 53.2 مليون جنيه، بينما بلغت القيمة الإجمالية للإيرادات نحو 320.8 مليون جنيه في شهر مارس الماضي، ارتفاعا من 310.6 مليون جنيه في شهر مارس عام 2021، بزيادة بلغت نحو 10.2 ملايين جنيه.