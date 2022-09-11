واردات مصر من الزيوت المكررة تتراجع إلى 28 مليون دولار مايو الماضي

كتب مدحت عادل

سجلت الواردات المصرية من الزيوت المكررة تراجعا كبيرا فى الفترة الأخيرة وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 63 مليونا و598 ألف دولار فى شهر مايو الماضى، مقابل نحو 92 مليونا و434 ألف دولار فى شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغ نحو 28 مليونا و836 ألف دولار.

وانخفضت قيمة الواردات المصرية بنسبة 11.1٪ فى شهر مايو الماضي، حيث بلغت 6.62 مليار دولار، مقابل 7.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا بترول خام بنسبة 9.2٪، منتجات البترول بنسبة 24.2٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 18.0٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 17.4٪، بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها مواد أولية من حديد أو صلب بنسبـة 25.6٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 17.0٪، لحوم بنسبة 158.9 ٪، ألبان ومنتجاتها بنسبة 24.0%.