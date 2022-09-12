الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، العميد محمد محفوظ جمعة؛ للتعزية في وفاة المرحومة فاطمة أحمد شفيق بك الهرميل، وإبلاغ أسرتها خالص عزاء ومواساة سيادته.
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزيةالإثنين، 12 سبتمبر 2022 03:08 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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