الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، العميد محمد محفوظ جمعة؛ للتعزية في وفاة المرحومة فاطمة أحمد شفيق بك الهرميل، وإبلاغ أسرتها خالص عزاء ومواساة سيادته.