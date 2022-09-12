اليوم السابع
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الإثنين، 12 سبتمبر 2022 04:28 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 03:08 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، العميد محمد محفوظ جمعة؛ للتعزية في وفاة المرحومة فاطمة أحمد شفيق بك الهرميل، وإبلاغ أسرتها خالص عزاء ومواساة سيادته.


الرئيس عبد الفتاح السيسي

العميد محمد محفوظ جمعة

رئاسة الجمهورية

مصر



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