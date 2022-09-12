اليوم السابع
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الإثنين، 12 سبتمبر 2022 04:25 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ جمهورية طاجيكستان بذكرى يوم الاستقلال

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 03:11 م
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية طاجيكستان بذكرى يوم الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.


كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد الأنصاري إلى سفارة جمهورية طاجكستان بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.


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