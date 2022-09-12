الرئيس السيسي يهنئ جمهورية طاجيكستان بذكرى يوم الاستقلال

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.



كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد الأنصاري إلى سفارة جمهورية طاجكستان بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.