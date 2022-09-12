اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 سبتمبر 2022 01:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 180 قطعة سلاح و256 قضية مخدرات

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:49 ص
الداخلية تضبط 180 قطعة سلاح و256 قضية مخدرات حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (180) قطعة سلاح نارى ، (256) قضية مخدرات وتنفيذ (60941) حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (20) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة 27 متهم لعدد 15 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (4672) حكم قضائى متنوع.


اسلحه ناريه

ضبط اسلحه

حمله امنيه



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة