اليوم السابع
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الداخلية تضبط 15 طن خام ذهب نقب عنها لصوص في البحر الأحمر

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:33 ص
الداخلية تضبط 15 طن خام ذهب نقب عنها لصوص في البحر الأحمر ذهب ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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وجه قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن البحر الأحمر تنسيقاً والقوات المسلحة حملة أمنية مكبرة استهدفت القائمين على التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بدائرة قسم شرطة مرسى علم.. أسفرت جهودها عن ضبط (21) متهم (6 منهم يحملون جنسية إحدى الدول)، وضبط (5) سيارات.. (إثنين منهم بدون لوحات معدنية) محمل عليهم (كمية من الأحجار التى يشتبه فى أنها تحوى خام الذهب تزن 15 طن تقريباً).

وأسفرت الجهود عن ضبط (بندقية آلية – 2 خزينة – عدد من الطلقات لذات العيار)، وضبط دراجة نارية بدون لوحات معدنية ، وضبط معدات وأدوات التنقيب (جهاز كشف عن المعادن – 10 مولدات كهرباء – عدد 3 أسطوانات بوتاجاز – 3 جهاز هيلتى)، و    تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


ذهب

تنقيب عن الذهب

حوادث

الداخلية



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