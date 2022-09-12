الخارجية الصينية: الرئيس بينج يحضر قمة منظمة شنغهاى ويزور كازاخستان

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، أن الرئيس شي جين بينج سوف يحضر الاجتماع ال(22) لمجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون في مدينة سمرقند بأوزبكستان يومي الخميس والجمعة المقبلين.

ونقلت صحيفة (بيبول دايلي أولاين) الصينية عن الوزارة القول "إن الرئيس بينج سوف يقوم أيضا بزيارة دولة إلى كازاخستان بعد غد الأربعاء، لبحث العديد من القضايا المهمة وسبل تعزيز العلاقات".

وكانت تقارير إعلامية قد وردت تفيد بأن زيارة بينج لكازاخستان، سوف تمثل أول رحلة له إلى الخارج منذ أكثر من عامين ونصف، حيث أن تشي الذي أجرى زيارة محدودة إلى هونج كونج في يوليو الماضي، لم تطأ قدمه خارج الأراضي الصينية منذ يناير 2020، كما ذكرت "بلومبرج".

وكان متحدث باسم الخارجية الكازاخستانية قد أعلن منذ أيام أن الرئيس تشي وافق على دعوة وجهها إليه الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، لزيارة بلاده الواقعة في آسيا الوسطى في 14 سبتمبر الجاري.

وأفادت تقارير بأن الزعيمين سيوقعان اتفاقات خلال الزيارة التي ستشكل عودة تشي جين بينج إلى المسرح العالمي، إذ أنه الزعيم الوحيد في دول مجموعة العشرين الذي لم يسافر إلى الخارج حتى الآن خلال أزمة كورونا.