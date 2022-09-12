الخارجية الأوكرانية: استهداف روسيا للبنية التحتية للطاقة "دليل على يأسها"

وكتب نيكولينكو - في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - أن القوات الروسية استهدفت محطات كهرباء مما تسبب في انقطاع الكهرباء على نطاق واسع..واصفا هذه التصرفات بأنها "يائسة في أعقاب خسائر روسيا الفادحة وتراجعها في شرق أوكرانيا".

وفي السياق نفسه، كتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن "روسيا استهدفت البنية التحتية المدنية، مما ترك آلاف الأوكرانيين بدون كهرباء وماء وتدفئة، وبوتين يخطط لمزيد من مثل هذه التكتيكات في فصل الشتاء".

وكانت روسيا قد أطلقت الليلة الماضية 11 صاروخا من نوع "كروز" عبر أوكرانيا، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق الأوكرانية.

على الصعيد المقابل، قال رئيس دونيتسك دينيس بوشيلين إن قوات كييف صعدت من وتيرة قصفها للبنية التحتية الحيوية في دونيتسك، وذلك في محاولة منها لإحداث أزمة طاقة في دونباس.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين عن بوشيلين قوله إن القصف الأوكراني تسبب في وقف أحد أكبر مناجم الفحم في دونيتسك.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات في دونيتسك مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين جراء القصف المكثف لقوات كييف على مناطق سكنية بالمدفعية الثقيلة.