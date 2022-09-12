التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بإحدى الترع في المراغة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت جهة التحقيق المختصة بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات لقى مصرعه غرقا عقب سقوطه في إحدى الترع بدائرة مركز المراغة شمالى محافظة سوهاج أثناء لهوه على حافتها بدائرة المركز.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بوفاة طفل غرقا بدائرة المركز وتم إنتشال جثة ونقلها للمستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوصول الطفل يونس ع ع ع 4 سنوات ويقيم دائرة مركز المراغة إلى المستشفي المركزي " جثة هامدة " إدعاء غرق .

وبسؤال والده المدعو عبد القادر ع ع س 52 سنة عامل بالأوقاف ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله المذكور علي حافة الترعة المواجهة للمنزل إنزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق "ولا توجد شبهة جنائيةتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة والتي صرحت بدفن الجثة.