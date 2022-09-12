اليوم السابع
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التحقيق فى وفاة شخص أثناء عملية تكميم معدة بمستشفى خاص في الغربية

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 12:31 م
التحقيق فى وفاة شخص أثناء عملية تكميم معدة بمستشفى خاص في الغربية تصريح الدفن
الغربية محمد طارق

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قررت نيابة أول طنطا في محافظة الغربية، فتح تحقيق عاجل في المحضر رقم 8864 إداري أول طنطا لسنة 2022، الخاص بواقعة وفاة أحد المواطنين ويدعى “محمد ال” البالغ من العمر 38 سنة عقب إجراء عملية تكميم في المعدة، داخل أحد المستشفيات الخاصة نتيجة حدوث نزيف ومضاعفات له.

وطلبت النيابة استدعاء الطبيب الذي أجرى العملية في المستشفى للتحقيق معه، كما قررت ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفي لمعرفة سبب الوفاة وتاريخها حدوثها وبيان عما إذا كانت ثمة عمليات جراحية أجريت له قبل الوفاة مباشرة من عدمه، وبيان ما إذا كان هناك ثمة إهمال طبي حدث أثناء العملية من عدمه، وتحديد مسؤولية المتسبب في الوفاة في حالة ما إذا اتضح وجود إهمال طبي، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

كما طلبت النيابة سرعة عمل التحريات حول الواقعة وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وأمرت بالتحفظ على كافة الأوراق العلاجية الخاصة بالمتوفي.

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