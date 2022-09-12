اليوم السابع
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الإثنين، 12 سبتمبر 2022 01:23 م
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تسبب فى مصرع سيدة وإصابة 8..

التحفظ على سائق واقعة انقلاب سيارة ببحر مويس بالشرقية

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 12:27 م
التحفظ على سائق واقعة انقلاب سيارة ببحر مويس بالشرقية سيارة ربع نقل
الشرقية- فتحية الديب

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تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ظهر اليوم، على قائد سيارة ربع نقل، في واقعة انقلاب سيارته بمياه بحر مويس دائرة مركز شرطة منيا القمح.

وأسفر الحادث عن مصرع ربة منزل، فيما يواصل ضباط الإنقاذ النهرى، البحث عن طفل عمره عامين، فيما تمكن عدد من الأهالى من إنقاذ 8 أشخاص من الموت غرقا، وتم نقل 4 منهم إلى مستشفى منيا القمح إثر إصابتهم بسحجات.

 

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ يفيد سقوط سيارة محملة بعدد من الركاب بمياه بحر مويس، وتم الدفع برجال الانقاذ النهرى لموقع البلاغ، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح لموقع البلاغ.

وتم انتشال جثمان سيدة لقيت مصرعها غرقا، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزى، فيما لا يزال ضباط الإنقاذ النهرى يبحثون عن طفل عمره عامين بمياه البحر، وتمكن عدد من الأهالى من إنقاذ 8 أشخاص كانوا على متن السيارة من الموت غرقا،وتم استخراج السيارة من قبل الانقاذ وتم التحفظ عليها.

سيارة ربع نقل (2)
سيارة ربع نقل

 

سيارة ربع نقل (1)
سيارة ربع نقل 

الشرقية

سقوط سيارة بمياه بحر مويس

منشأة شفيق

منيا القمح

الإنقاذ النهرى



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