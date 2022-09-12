الأغذية العالمي يحذر من تفاقم أزمة الغذاء في سريلانكا

كتبت : هند المغربي

حذر تقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغدية والزراعة التابعين للأمم المتحدة اليوم الأثنين من احتمال تفاقم أزمة الغذاء في سريلانكا وسط ضعف الإنتاج الزراعي وارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية المستمرة.

وقال التقرير، إن حوالي 30% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ورجح أن يتدهور الوضع أكثر ما لم يتم تقديم المساعدة العاجلة لإنقاذ الحياة ودعم سبل العيش.

ولفت التقرير، إلى أن ما يقدر بنحو 6.3 مليون شخص في سريلانكا يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد والمتوسط والشديد، موضحًا أن موسمين متتاليين من ضعف المحاصيل أدت إلى انخفاض ما يقرب من 50% في ألإنتاج إلى جانب انخفاض الواردات من الحبوب الغذائية بسبب قيود الصرف الأجنبي.

وأكد التقرير، أن المساعدة الغذائية الفورية وبرامج كسب العيش (بما في ذلك من خلال آليات المساعدة الاجتماعية القائمة) ضرورية لتمكين الأسر لاسيما تلك التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي المعتدل والشديد من الوصول إلى الغذاء المغذي.

وتوقع التقرير أن يتدهور وضع الأمن الغذائي أكثر من أكتوبر 2022 إلى فبراير 2023 مدفوعًا بضعف الحصاد والأزمة الاقتصادية المستمرة.

وبدوره، قال ممثل منظمة الأغذية والزراعة في سريلانكا فيمليندرا شاران إن تحسين القدرة الإنتاجية للمزارعين سيعزز مرونة القطاع الزراعي ويقلل متطلبات الاستيراد وسط نقص في احتياطيات العملات الأجنبية ويحول دون زيادة الجوع.

ونوه التقرير إلى أنه بعد مرور أشهر على الأزمة الاقتصادية فإن الخيارات المتاحة تنفد أمام العائلات وأشار إلى أن أكثر من 60% من العائلات يأكلون كميات أقل ويأكلون طعاما أرخص وأقل تغذية في الوقت الذي أجبرت فيه القيود المالية الحكومة على تقليص برامج التغذية مثل الوجبات المدرسية والأغذية المدعمة للأمهات والأطفال الذين يعانون من نقص التغذية وغيرها.

كما قال التقرير إن حدوث أزمة اقتصادية كلية حادة في سريلانكا تسبب في حدوث نقص حاد وارتفاع حاد في أسعار المنتجات الأساسية بما في ذلك المواد الغذائية والمدخلات الزراعية والوقود والأدوية ما أضر بشدة بالنشاط الاقتصادي مع حدوث اضطرابات كبيرة في الإنتاج الزراعي. وذكر التقرير أن معظم أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعًا مطردًا منذ الربع الأخير من عام 2021 ووصلت إلى مستوى قياسي جديد في أغسطس 2022 مع معدل تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي عند قرابة 94%.