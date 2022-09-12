الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة من الخميس والعظمى بالقاهرة تسجل 31 درجة

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الخميس 15 سبتمبر انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 1: 2 درجة.

ومع يوم الخميس المقبل تنخفض درجات الحرارة لتسجل ما يلى:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة المحسوسة 33 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة المحسوسة 32 درجة

جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة

شمال الصعيد العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 39 درجة

ويشهد اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة .

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28 درجة.