افتتاح معرض "أهلا مدارس" برأس غارب لبيع مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

افتتح اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب، معرض "أهلا مدارس" بالنادي الاجتماعي في مدينة رأس غارب، استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مناسبة، وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين، بأسعار مخفضة و للتخفيف عن كاهل المواطن.

حضر الافتتاح مع رئيس المدينة، كل من: إلهام محمد مدير إدارة التموين برأس غارب، و خالد رضا رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، وشريف عمر مدير إدارة التضامن الإجتماعي برأس غارب، وهشام عواد مدير الإدارة التعليمية برأس غارب، وعدد من الشخصيات العامة بالمدينة.

وشارك فى المعرض تجار المدينة لبيع مستلزمات المدارس، لتوفير جميع المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي والشنط والأحذية للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة .

ومن جانبه صرح رئيس المدينة بأنه تم تجهيز المعرض بمدينة رأس غارب، بكافة مستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب، في المدارس، من كشاكيل وكراسات واقلام، وغيرها، بأسعار مخفضة وبخصومات كبيرة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.



افتتاح معرض اهلا مدارس بغارب



البيع بأسعار مخفضة بمعرض اهلا مدارس