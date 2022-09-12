حياة كريمة.. قوافل طبية تكشف مجانا على أهالى أبو رماد بالبحر الأحمر لمدة يومين

تبدأ اليوم الأثنين، القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، أعمالها بالكشف الطبى على أهالى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب، بعد الانتهاء من الكشف الطبى على أهالى قرى حلايب وقرى أدلديت وأسرارة بالشلاتين، حيث تقضى القوافل يومى الأثنين والثلاثاء، بمدينة حلايب وتضم جميع التخصصات، ويتم الكشف وصرف العلاج مجانًا.

وكانت بدأت القوافل الشهرية لمبادرة حياة كريمة عملها خلال شهر سبتمبر الجارى بقرية الحمروين بمدينة القصير ولمدة يومين 6 و7 سبتمبر، والتى تضم جميع التخصصات ويتم خلالها إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا عقب الانتهاء من الكشف على أهالى قرية الحمروين انطلقت منذ الخميس الماضى إلى قريتى ادلديت وسرارة بالشلاتين لمدة يومين 8 و9 سبتمبر، ثم إلى مدينة حلايب يومى السبت وامس الأحد، وأنطلقت لنبدأ اليوم لمدة يومين من قرية أبو رماد.

ومن المقرر أن تستكمل القوافل العلاجية عملها عقب الكشف على أهالى قرية أبو رماد يومى 12 و13 سبتمبر، إلى مدينة مرسى علم وتبدأ القوافل العلاجية عملها بمدينة مرسى علم بقريتى حماطة وابو غصون يومى 14 و15 سبتمبر، ومنها إلى وحدة طب الأسرة بمرسى علم يومى 16 و17 سبتمبر، ثم تنطلق لقريتى أم الحويطات والنصر التابعتين لمدينة حلايب يومى 18 و19 سبتمبر.

وتنهى القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة عملها بالكشف الطبى وصرف العلاج مجانا على أهالى قرى البحر الأحمر يومى 20 و21 بقرية الزعفرانة التابعة لمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر.