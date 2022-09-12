اتحاد المستثمرين يشارك بورقة عمل فى المؤتمر الاقتصادى نهاية الشهر

كتب هانى الحوتى

أشاد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الدكتور محرم هلال، بالدعوة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري، لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية، ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد، كذلك تأكيد على ضرورة تقديم حوافز لرجال الصناعة والمصدرين، حتى نصل بالأرقام إلى المستهدفات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة الاتحاد، والمكتب التنفيذي، حيث تم الاتفاق على مشاركة الاتحاد في هذا المؤتمر والبدء في إعداد وتجهيز ورقة عمل شاملة، تتضمن مقترحات الاتحاد، في هذا الإطار لتكونَ وثيقةَ عمل يمكن الاستعانة بها عند اتخاذ قرارات.

ووجه محرم هلال، الشكر للقيادة السياسية، مؤكداً أن هذه التوجيهات تشير إلى حرص القيادة السياسية على تحقيق تنمية حقيقية على أرض مصر، ودعم ومساندة وتعميق الصناعة والاستثمار، داعيًا إلى بث روح الطمأنينة والثقة، في الاقتصاد الوطني، وعدم الانصياع وراء الشائعات التي يروج لها الكارهون لما تحقق من إنجازات حقيقية على أرض مصر.

كما أشاد هلال بجهد الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، في إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتوفير البيئة الملائمة والمناخ الأمثل، لدفع عجلة الاستثمار في مصر.

وبدورهم أثني أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وأعضاء المكتب التنفيذي، ورؤساء الجمعيات على الجهد الكبير الذي تقوم به القيادة السياسية والأجهزة المعاونة والحكومة، في العديد من الملفات الداخلية والخارجية ، رغم التحديات التي تواجه العالم كله، داعين إلى المزيد من الوقوف إلى جوار الدولة المصرية، وإعلاء المصلحة العليا للوطن، والوقوف خلف القيادة الوطنية بالعمل والمشاركة، لتحقيق أهداف مصر وبث روح التفاؤل والثقة في الاقتصاد المصري، والعمل بروح الفريق الواحد، وإيثار الوطن عما سواه ، والتحلي بالصبر حتى المرور من هذه المرحلة المهمة من تاريخه.