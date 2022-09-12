إطلاق مبادرة "طور ذاتك" ضمن برنامج "نتضامن نتكامل" بالمركز التكنولوجي في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

شهد اللواء عاطف وجدي السكرتير العام محافظة بورسعيد، فعاليات إطلاق مبادرة "طور ذاتك" ضمن برنامج نتضامن نتكامل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، والتي تضاف للمبادرات الست التي ينفذها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، جاء ذلك بحضور مسئولي مركز التنمية الشبابية بالحي الإماراتي دكتور حسام حافظ ورشا شريف مدير المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة.

وتعد مبادرة "طور ذاتك" استمرارا لمبادرات المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، وعددها ٦ مبادرات، وضمن برنامج نتضامن نتكامل.

وتشمل المبادرات علي مجموعة من المنح التدريبية الفنية والمهنية المقدمة للشباب، ومقر التدريب مركز التنمية الشبابية بالحي الإماراتي، لتمكين المرأة والشباب في مجالات ريادة الأعمال والخياطة والسكرتارية وتنمية المرأة والتدريبات التقنية والمهارات الشخصية وكيف تبدأ مشروع ناجح وتصميم الجرافيك والوسائط المتعددة والمواقع الإلكترونية وتعليم مهارات اللغة والحاسب الٱلي والأشغال اليدوية ، وتهدف إلى تطوير تفكير الشباب، وتنمية مهارته وتأهيله لسوق العمل.