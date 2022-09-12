اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ترويسكل بحائط خرساني بالفيوم

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:15 ص
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ترويسكل بحائط خرساني بالفيوم حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي

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أصيب 5 مواطنين في حادث إصطدام ترويسكل بحائط خرساني بطريق القاهرة اسيوط الغربي وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى اخطارًا بوقوع حادث بطريق القاهرة اسيوط الغربي ووجود مصابين وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وقوع حادث إصطدام ترويسكل بحائط خرساني بطريق القاهرة اسيوط الغربي قبل إسعاف طهطا بـ 3 كيلو متر القادم من أسيوط اتجاه القاهرة واسفر عن إصابة 5 وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 

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