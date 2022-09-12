إزالة 52 مخالفة بناء بمركز بنها بالمرحلة الثانية من الموجة الـ20

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، استمرار الحملات ضمن أعمال الموجة الـ 20 "المرحلة الثانية" لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعدين والمخالفين.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي تابعها المحافظ، اليوم، لإزالة 52 حالة بناء مخالف بمركز بنها، حيث شهد المحافظ إزالة 4 حالات منها على مساحة 428 متر بقرية ميت عاصم التابعة للوحدة المحلية بسندنهور، بحضور اللواء إبراهيم عودة مساعد مدير الأمن، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها.

وشدد المحافظ، على ضرورة استمرار الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع قوات الشرطة بجميع المراكز والمدن والأحياء، ضمن المرحلة الثانية من الموجة ال 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدا أنه لا تهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم وعدم التهاون أو التساهل في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات بالتنسيق مع مديريات الري، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة ال 20 والإبلاغ بها أول بأول.

يذكر أن الموجة 20 قد بدأت في ال 13 من أغسطس، وتستمر حتى 27 أكتوبر المقبل على ثلاث مراحل، في جميع المراكز والمدن وبالتعاون مع مختلف جهات الولاية، وبالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والتي أولت هذا الملف اهتماماً بالغاً.