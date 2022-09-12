أسعار النفط تسجل 91.88 دولار لبرنت و85.68 للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الأثنين، 91.88دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 85.68دولار للبرميل.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الأحد، إن الأمريكيين قد يشهدون زيادة في أسعار النفط في الشتاء عندما يقلص الاتحاد الأوروبي شراء الخام الروسي بدرجة كبيرة، مضيفة أن الغرب يدرس وضع حد أقصى مقترح لأسعار صادرات النفط الروسية، بهدف إبقاء الأسعار تحت السيطرة.

وقالت يلين لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "إنها مخاطرة، وهي مخاطرة أننا نعمل على وضع سقف الأسعار لمحاولة معالجة هذا الأمر".

وأضافت أن الزيادة المحتملة في الأسعار قد تأتي لأن الاتحاد الأوروبي "سيتوقف في الغالب عن شراء النفط الروسي" ويفرض حظراً على الخدمات التي تسمح لروسيا بشحن النفط عن طريق الناقلات.

استبعد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف أن تقبل بلاده فكرة قيام الدول الغربية بتقييد أسعار موارد الطاقة الروسية، مؤكدا أن موسكو لن تبيع النفط والغاز بخسارة أو بأقل من تكلفتهما، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الطاقة الروسي: من المؤكد أننا لن نبيع شيئا بخسارة أو بأقل من التكلفة، فهذا مستحيل. هذا نوع من مؤامرة الكارتل ضدنا، فلن نسمح أبدا بمعاملتنا بمثل هذه الطريقة.