اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 سبتمبر 2022 11:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

384 مباراة في اليوم الثاني لبطولة منطقة بورسعيد للإسكواش.. صور

الأحد، 11 سبتمبر 2022 10:39 م
384 مباراة في اليوم الثاني لبطولة منطقة بورسعيد للإسكواش.. صور إحدى المباريات
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت فعاليات اليوم الثاني من بطولة منطقة بورسعيد للإسكواش، اليوم الأحد، وذلك في ملاعب المدينة الرياضية ونادي الصيد، بواقع  384 مباراة وبمشاركة 22 ناديا على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعاصم خليفه - رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والنائب عادل اللمعي، رئيس منطقة بورسعيد للاسكواش.
 
 
استقبلت ملاعب نادي الصيد مباريات البطولة تحت 11 سنة للناشئين والناشئات بإجمالي 64 مباراة، كما استقبلت ملاعب المدينة الرياضية ببورسعيد مباريات تحت "13 سنة، 15 سنة" للناشئين والناشئات، وتحت 17 سنة للناشئين بإجمالي 320 مباراة. 
 
وشهد اليوم الثاني لبطولة بورسعيد للاسكواش، تنافس كبير بين اللاعبين في المباريات التي بدأت منذ التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشر مساءً بملاعب المدينة الرياضية، وبدأت ملاعب نادي الصيد المصري في استقبال المباريات منذ التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً. 
 
وأكد النائب عادل اللمعي، رئيس منطقة بورسعيد للاسكواش، أن هناك إلتزام وانتظام تام من كل اللاعبين المشاركين والذين يمثلون 22 نادي، مقدماً الشكر لمسئولي المدينة الرياضية ونادي الصيد المصري على مجهوداتهم المبذولة في البطولة من ملاعب واستقبال اللاعبين والجمهور. 
 
 
الجدير بالذكر أنه يشارك في بطولة بورسعيد للإسكواش 750 لاعبا ولاعبة من 22 ناديا على مستوى محافظات الجمهورية، وتشمل البطولة على مشاركة المراحل السنية تحت " 11 سنة، 13 سنة، 15 سنة، 17 سنة، 19 سنة" للناشئين والناشئات، وعمومي رجال. 
 
يذكر أنه يقوم بالإشراف ومتابعة وتيسير الإجراءات بالبطولة كلا من : محمد زغلول - المدير التنفيذي لمنطقة بورسعيد للإسكواش - و مدير البطولة، محمد عبد السلام - المدير الفني لمنطقة بورسعيد للإسكواش، ومحمد هديه - المدير المالي لمنطقة بورسعيد للإسكواش. 
 
جامب من لعبة في إحدى المباريات
جامب من لعبة في إحدى المباريات

احدي مباريات اليوم
احدي مباريات اليوم

حضور جماهيري بالمباريات
حضور جماهيري بالمباريات

مباريات بطولة بورسعيد للاسكواش
مباريات بطولة بورسعيد للاسكواش
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

بطولة بورسعيد للاسكواش



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة