384 مباراة في اليوم الثاني لبطولة منطقة بورسعيد للإسكواش.. صور

بورسعيد - محمد عزام

انتهت فعاليات اليوم الثاني من بطولة منطقة بورسعيد للإسكواش، اليوم الأحد، وذلك في ملاعب المدينة الرياضية ونادي الصيد، بواقع 384 مباراة وبمشاركة 22 ناديا على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعاصم خليفه - رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والنائب عادل اللمعي، رئيس منطقة بورسعيد للاسكواش.

استقبلت ملاعب نادي الصيد مباريات البطولة تحت 11 سنة للناشئين والناشئات بإجمالي 64 مباراة، كما استقبلت ملاعب المدينة الرياضية ببورسعيد مباريات تحت "13 سنة، 15 سنة" للناشئين والناشئات، وتحت 17 سنة للناشئين بإجمالي 320 مباراة.

وشهد اليوم الثاني لبطولة بورسعيد للاسكواش، تنافس كبير بين اللاعبين في المباريات التي بدأت منذ التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشر مساءً بملاعب المدينة الرياضية، وبدأت ملاعب نادي الصيد المصري في استقبال المباريات منذ التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً.

وأكد النائب عادل اللمعي، رئيس منطقة بورسعيد للاسكواش، أن هناك إلتزام وانتظام تام من كل اللاعبين المشاركين والذين يمثلون 22 نادي، مقدماً الشكر لمسئولي المدينة الرياضية ونادي الصيد المصري على مجهوداتهم المبذولة في البطولة من ملاعب واستقبال اللاعبين والجمهور.

الجدير بالذكر أنه يشارك في بطولة بورسعيد للإسكواش 750 لاعبا ولاعبة من 22 ناديا على مستوى محافظات الجمهورية، وتشمل البطولة على مشاركة المراحل السنية تحت " 11 سنة، 13 سنة، 15 سنة، 17 سنة، 19 سنة" للناشئين والناشئات، وعمومي رجال.

يذكر أنه يقوم بالإشراف ومتابعة وتيسير الإجراءات بالبطولة كلا من : محمد زغلول - المدير التنفيذي لمنطقة بورسعيد للإسكواش - و مدير البطولة، محمد عبد السلام - المدير الفني لمنطقة بورسعيد للإسكواش، ومحمد هديه - المدير المالي لمنطقة بورسعيد للإسكواش.