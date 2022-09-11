‫لجنة تنظيم إيراد نهر النيل تجتمع لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل

كتبت أسماء نصار

اجتمعت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه لاستعراض موقف إيراد نهر النيل، وإجراءات الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات.

وتم استعراض معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة لتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالى، كما تم استعراض الموقف المائى بمختلف المحافظات، وجاهزية إدارات الرى والصرف والميكانيكا بالمحافظات المختلفة ، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

وصرح سويلم، أن الوزارة تستهدف توفير الإحتياجات المائية بكفاءة ، والتعامل الفورى لحسم أى شكاوى من المنتفعين، وتابع سويلم خلال الإجتماع الموقف المائى بمختلف إدارات الرى والصرف والميكانيكا لضمان تحقيق المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والإطمئنان على جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارى بمختلف المحافظات.

ويتم عقد لجنة إيراد النهر بشكل دورى لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ، بما يُمكن أجهزة الوزارةمن التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.