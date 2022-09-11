وكيل الأزهر يقدم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

كتب لؤى على

حرص الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، على تقديم واجب العزاء في وفاة الملكة اليزابيث الثانية ، في مقر السفارة البريطانية، حيث كان في استقباله السفير جاريث بايلي، السفير البريطاني لدى القاهرة وأعضاء السفارة البريطانية.

ونقل وكيل الأزهر خالص تعازي فضيلة الإمام الأكبر لأعضاء السفارة البريطانية وصادق مواساته للعائلة المالكة وشعب المملكة المتحدة، مؤكدًا عمق العلاقة التي تربط الأزهر بالمملكة المتحدة والتي ترسخت من خلال التبادل العلمي سواء على مستوى الأساتذة والباحثين أو الطلاب.

وأعرب وكيل الأزهر عن خالص تمنيات فضيلة الإمام الأكبر للملك تشارلز الثالث بمزيد من الصحة والعافية، وتحقيق النجاحات على مختلف المستويات، ودوام التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة التطور والنماء التي تشهدها المملكة المتحدة، مؤكدًا استمرار الأزهر في تعزيز التفاهم والتعاون مع المملكة المتحدة، والتوسع في حجم التبادل العلمي المشترك.