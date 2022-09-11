وفد طبى مصرى يصل إلى مدينة دنقلا شمال السودان لدرء مخاطر فصل الخريف

أ.ش.أ

وصل، اليوم الأحد، الوفد الطبي المصري، إلى الولاية الشمالية بالسودان- دنقلا، في إطار دعم جهود حكومة الولاية ووزارة الصحة والجهات ذات الصلة في عمليات درء مخاطر فصل الخريف.

وأكد رئيس الوفد الطبي المصري الدكتور هاني فؤاد- في تصريح، اليوم- متانة العلاقات الأزلية والتاريخية بين الشعبين المصري والسوداني، مشيرا إلى أن القافلة تأتي تأكيدا لوقوف الحكومة المصرية مع شقيقتها السودانية.

وأوضح رئيس الوفد أن هذه القافلة تعد واحدة من ثلاث قوافل صحية تحوي عددا من التخصصات في مجالات الأطفال والباطنية والصدرية وطب المناطق الحارة، مجددا سعادته بزيارة مدينة "دنقلا"، متمنيا أن تحقق القافلة أهدافها المنشودة.

واستقبل الوفد الزائر عند مدخل المدينة كل من الأمين العام لحكومة الشمالية مجذوب الخليفة سعيد، ومدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الدكتور نزار عثمان، وعدد من القيادات ومواطني مدينة "دنقلا".

ومن جانبه.. قال مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية، إن زيارة الوفد الطبي المصري تأتي دعما ومساندة لدرء آثار فصل الخريف، مشيرا إلى أن هذا العمل يعد واحدا من امتدادات العلاقة الأزلية بين الشعبين السوداني والمصري، مبينا أن هناك عيادات مستمرة في تخصصات عدة داخل مستشفى دنقلا التخصصي، فضلا عن الزيارات الميدانية للمناطق المتأثرة بالأمطار والسيول.

وأضاف أن هناك مقابلات وعيادات للمرضى والمحتاجين وتقديم العلاجات المجانية ضمن زيارة الوفد الطبي المصري، مشيدا في الوقت ذاته بحكومة الولاية ومواطني مدينة "دنقلا" على استقبالهم الكبير للوفد المصري.

وأكد جاهزية وزارة الصحة لتسهيل عمل القافلة حتى تؤدي دورها المطلوب، مضيفا أن هناك قوافل طبية أخرى ستعلن عنها وزارة الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة.