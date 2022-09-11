وزير الصحة الكويتى: نمر بمرحلة ما بعد كورونا

أكد وزير الصحة الكويتى خالد السعيد، أن المرحلة الحالية تعتبر مرحلة ما بعد "جائحة كورونا"، حيث تركز الوزارة حالياً على البناء والاهتمام بتطوير المنظومة الصحية، موضحا أن "الصحة" بصدد تدشين عدد من المراكز الصحية قريباً، بينها مركز ابوفطيرة الصحي، ومركز في مدينة صباح الأحمد، وذلك خلال أيام.

وأضاف السعيد، على هامش تدشين مركز غرب عبد الله المبارك الصحي، اليوم الأحد، أن العمل مستمر في المشاريع الصحية التنموية، كمشروع مستشفى الصباح ومستشفيات العدان، والفروانية، الذي بدا باستقبال المراجعين تدريجياً، منوهاً إلى أن «الفروانية الجديد سيكون للمواطنين».

وذكر الوزير السعيد، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحويل المواطنين المراجعين من مستشفى العدان إلى مستشفى جابر في جنوب السرة، ويتبعها تحويل المواطنين من مستشفى مبارك الكبير إلى مستشفى جابر.