وزير الزراعة يفتتح المعرض الزراعي الدولى بمشاركة 250 شركة من 36 دولة

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم، المعرض الزراعى الدولى "صحاري" يرافقه بعض وزارة الزراعة بحضور بعض الدول، وبمشاركة حوالى 250 شركة متخصصة ب 600 علامة تجارية فى المجالات الزراعية المختلفة من 36 دولة وأعرب القصير عن سعادته بما شاهده فى المعرض .

وقال القصير، إن المعرض هذا العام يأتى تزامنا مع احتفالات مصر بعيد الفلاح وكذلك النهضة الكبيرة التى تشهدها الزراعة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لانها المصدر الرئيسى لتحقيق الأمن والتى أثبتت أهميتها مؤخرا بسبب الأزمات المتكررة التى يشهدها العالم

‏وخلال تجوله أجنحة المعرض وجه القصير بضرورة الاهتمام بالزراعة الذكية والرقمية والذكاء الاصطناعى من أجل زيادة الإنتاجية خاصة وأن المعرض يضم مجموعة من التكنولوجيا المرتبطة بالرى الحديث والصوب الزراعية والتقاوى والشتلات والبذور ومستلزمات الإنتاج

وأضاف القصير، أن معرض صحارى فرصة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة والميكنة وايضا منصة مهمة يلتقى من خلالها كل المهتمين بالشأن الزراعى سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى والدولى، مشيرًا إلى النهضة التى شهدتها مصر فى مجال الزراعة خلال السنوات الثمانية الماضية بهدف تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين وتقليل الفجوة الاستيرادية، لافتا الى ان لدينا مشروعات كثيرة سواء كانت فى مجال التوسع الافقى واستصلاح الأراضى، بالاضافة الى التوسع الرأسي، وذلك من خلال استنباط اصناف جديدة، تتأقلم مع التغيرات المناخية وتتحمل الجفاف والملوحة وتوفر المياه.

وأشار القصير أيضا إلى استضافة مصر لقمة المناخ cop27 فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم مؤكدا أنها فرصة أمام العالم لتوحيد الجهود من أجل تخفيف تأثيرات التغيرات المناخية على الكرة الأرضية.

ولفت وزير الزراعة إلى المبادرة الرئاسية حياه كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تستهدف تغيير وجه الحياه لحوالى 60 مليون مواطن بالريف المصري، معظمهم من صغار المزارعين والمربين وتهدف تحسين مستوى معيشتهم.

وقال إن الصادرات الزراعية المصرية، تتمتع حاليا بسمعة كبيرة فى جميع انحاء العالم، حيث بلغ إجمالى الصادرات هذا العام أكثر من 4.6 مليون طن حتى الآن، مشيرا الى احتلال مصر المراكز الاولى فى العديد من المحاصيل على رأسها الموالح والفراولة.

وتجدر الإشارة إلى هناك شركات أجنبية عديدة مشاركة فى معرض صحارى هذا العام ويشهد زخم من عروض الشركات المتخصصه فى نظم ومستلزمات الرى الحديث كما يشهد أيضا عروض من البنوك لعرض منتجاتهم فى مجال الاجرى بزنس ومنصات لتسويق مستلزمات الانتاج الزراعى

ويعد معرض ﺻﺤﺎرى ﻫﻮ المعرض الأكبر للإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقام سنويا تحت رعاية وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، ويضم أيضا أجنحة للمعدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج وعلى هامش المعرض تقام ندوات وجلسات نقاشية فى المجالات الزراعية المختلفة.