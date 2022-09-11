اليوم السابع
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وزير الأوقاف: رسالة الأديان تجمع على التسامح

الأحد، 11 سبتمبر 2022 06:15 م
وزير الأوقاف: رسالة الأديان تجمع على التسامح محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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يرأس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان عن الجانب المصري، والمقرر انعقاده بعد غدٍ الثلاثاء، ويحضره عن الجانب الكازاخي وزير الإعلام والتنمية المجتمعية.
 
كما يشارك وزير الأوقاف، في أعمال مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية المقرر انعقاده في الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر 2022م بمدينة "نور سلطان" بكازاخستان، لبحث دور قادة الأديان العالمية والتقليدية في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية، ويشارك وزير الأوقاف بكلمة هامة في المؤتمر، حيث تسلَّم وزير الأوقاف دعوة لحضور مؤتمر زعماء الأديان من الدكتور مولين أشيمبايف رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي.
 
وفي هذا الصدد أكد وزير الأوقاف أن رسالة الأديان تجمع على التسامح، ورسالتنا أن نعمل معًا على نشر القيم الروحية والاجتماعية والإنسانية الراقية، بما يحقق خير البشرية جمعاء ويسهم في صنع السلام العالمي.
 
 

وزير الأوقاف

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