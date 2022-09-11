اليوم السابع
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ورشة عمل لمكافحة المخدرات عبر الإنترنت بشرم الشيخ تحت رعاية الداخلية

الأحد، 11 سبتمبر 2022 11:22 ص
ورشة عمل لمكافحة المخدرات عبر الإنترنت بشرم الشيخ تحت رعاية الداخلية وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تحت رعاية وزارة الداخلية ينظم مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة المنظمة ورشة عمل فى مجال (تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمنع الإتجار بالمواد الخاصة بتصنيع السلاح والمخدرات عبر الإنترنت) بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من (11 – 14 سبتمبر 2022) بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وكيانات القطاع الخاص بالعديد من الدول العربية والأجنبية بالإضافة لممثلى بعض المنظمات الدولية.
 
تهدف ورشة العمل إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة لأفضل سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومات وكيانات القطاع الخاص لمواجهة إستخدام العصابات الإجرامية العاملة فى الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرات لشبكة المعلومات الدولية للترويج لتلك المواد، فضلاً عن إتاحة المجال للمشاركين لإستعراض تجاربهم الوطنية العملية فى التصدى لإستخدام الإنترنت للتداول غير المشروع للمواد المخدرة ، كما ستضطلع وزارة الداخلية بإستعراض الجهود المصرية فى مجال مكافحة المواد المخدرة.
 
ويُعد تنظيم فعاليات ورشة العمل تحت رعاية وزارة الداخلية المصرية تقديراً لدور مصر على المستوى الدولى فى مجال مكافحة الإتجار فى المواد المخدرة وتكريساً لأوجه التعاون الدولى القائم بين الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة فى مجال مواجهة الإتجار فى المواد المخدرة وتتبع سبلها على المستويين المحلى والدولى نظراً لآثارها السلبية الإجتماعية والأمنية بالإضافة لتأثيرها على الإقتصاد العالمى.
 
 

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