هولندا تبدأ جولة جديدة من التطعيم ضد كورونا بلقاح جديد في الخريف

كتبت: هناء أبو العز

أعلن وزير الصحة الهولندى إرنست كويبرس بدء جولة تطعيم جديدة ضد وباء كورونا بدءًا من يوم الاثنين 19 سبتمبر، وستكون الأسبقية لكبار السن والضعفاء والعاملين في مجال الرعاية الصحية، تليهم المجموعات الأصغر بداية أكتوبر.

وسيكون أي شخص يبلغ من العمر 12 عامًا أو أكبر مؤهلاً لتكرار اللقاح باستخدام لقاح مستهدف أوميكرون هذا الخريف.

وقال وزير الصحة إرنست كويبرس أمام مجلس النواب، إن اللقاح يساعد هذا في منع عودة الفيروس التاجي ، وقد يكون الأشخاص أيضًا أقل عرضة للإصابة بعد تكرار التطعيم، وبالتالي فإنه يساعد في الحفاظ على الرعاية الصحية والمجتمع مفتوحًا للجميع.

وأضاف الوزير إلى أنه تمت الموافقة مؤخرًا على لقاحات mRna المعدلة من Omikron من شركة Pfizer و Moderna وسيتم استخدامها في حملة الخريف، مشيرًا إلى أن ما يسمى باللقاحات ثنائية التكافؤ تحمي من أنواع متعددة من فيروس كورونا وتوفر حماية أفضل ضد متغيرات أوميكرون.