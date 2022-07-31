ضبط المتهمين بسرقة غطاء سيارة فى الغريبة

عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخصين يستقلان مركبة "توك توك" بسرقة غطاء سيارة ملاكى أثناء وقوفها بمنطقة منشية البكرى بمحافظة الغربية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة وبسؤال مالك السيارة المُشار إليها قرر باكتشافه سرقة غطاء السيارة أثناء توقفها أسفل منزله الكائن بالمنطقة محل الشكوى وعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة.. كما أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الغربية). عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ومركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة وتم بإرشادهما ضبط غطاء السيارة المستولى عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.