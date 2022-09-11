نقابة الأطباء بالشرقية تكشف تفاصيل الاعتداء على طبيب فى مستشفى ههيا

الشرقية فتحية الديب

أصدرت نقابة الأطباء في محافظة الشرقية، برئاسة الدكتور خالد صفوت، نقيب أطباء الشرقية، بيانًا أوضحت خلاله تفاصيل الاعتداء على طبيب في مستشفى ههيا المركزي.

وأوضحت نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية، في بيانها، أنه بخصوص ما أثير عن التعدي على أحد الأطباء في مستشفى ههيا المركزي، فقد تم التواصل مع الطبيب بمجرد العلم بالموضوع وتقديم كل الدعم له ومتابعة الأمر لحظة بلحظة.

وأشار بيان نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية، إلى أن جهود دعم الطبيب والإجراءات القانونية التي جرى اتخاذها بشأن الواقعة استمرت حتى الساعة الثالثة فجرًا، في إشارة إلى وصول الواقعة إلى ديوان مركز شرطة ههيا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية على حق كل طبيب وفرد ضمن الأطقم الطبية في تقديم الخدمة الطبية محفوظ الكرامة في جو آمن.