نجوم الفن يتألقون في سماء الإسكندرية تحت شعار "أنا مبدع".. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية تنظيم احتفالية تحت شعار "أنا مبدع"، بمشاركة عدد من نجوم الفن والثقافة فى مصر أبرزهم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، والسيناريست والكاتب دكتور مدحت العدل، والفنانة نادية مصطفى، ولفيف من كبار الشخصيات العامة والثقافية والاجتماعية بالإسكندرية.

وتضمن الحفل بعض الفقرات الفنية والاستعراضية لفريق ذوى الهمم بقصر ثقافة الشاطبى، عروض نوبية وبعض الفقرات الغنائية وأحيت الحفل الفنانة نيفين رجب، وتم تكريم الضيوف من الفنانين والشباب المبدعين من ذوى الهمم وغيرهم.

شهدت محافظة الإسكندرية تنظيم إحتفالية "أنا مبدع "تحت شعار، بمشاركة عدد من نجوم الفن والثقافة فى مصر أبرزهم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، والسيناريست والكاتب دكتور مدحت العدل، والفنانة نادية مصطفى، ولفيف من كبار الشخصيات العامة والثقافية والاجتماعية بالإسكندرية.

وتضمن الحفل بعض الفقرات الفنية والاستعراضية لفريق ذوى الهمم بقصر ثقافة الشاطبى، عروض نوبية وبعض الفقرات الغنائية وأحيت الحفل الفنانة نيفين رجب، وتم تكريم الضيوف من الفنانين والشباب المبدعين من ذوى الهمم وغيرهم.



فرقة ذوى الهمم



فقرات نوبية



نادية مصطفى